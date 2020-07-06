Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 5 bin 740'a yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 246 kişi yaşamını yitirdi.
06.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:44
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 246 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 5 bin 740'a çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 246 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 5 bin 740'a yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 915 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA