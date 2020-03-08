Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4'e yükseldi Başbakan Boyko Borisov'un katılımıyla bugün koronavirüs tehlikesi ve önlemlerle ilgili toplanan olağanüstü oturumda 4 kişiye koronavirüs teşhisi konulduğu açıklandı.

Başbakan Boyko Borisov'un katılımıyla bugün koronavirüs tehlikesi ve önlemlerle ilgili toplanan olağanüstü oturumda 4 kişiye koronavirüs teşhisi konulduğu açıklandı.

Dün gece geç saatlerde yapılan açıklamada Plevne ve Gabrovo'da iki kişide virüs testlerinin pozitif çıktığı belirlenirken, bu kez da sayının dörde çıktığı açıklandı. Plevne şehrinde 27 ve 61 yaşlarındaki iki erkekte, Gabrovo'da ise 75 yaşındaki bir kadına ve ona hizmet eden bir sağlık personelinde koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüsü Önleme ve Mücadele etmekle yükümlü Operasyonel Merkez Başkanı Tümgeneral Prof. Dr. Ventsislav Mutafçiyski, koronavirüs taşıyanlarla temasta bulunan yaklaşık 60 kişinin tespit edildiğini ve teste tabi tutulacaklarını belirtti.Bulgaristan'da Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali'de İtalya'dan dönen bir kişinin sağlık taramasından geçirilmek için arandığı bildirildi. Şahsın zorunlu 14 günlük ev karantinasında kalıp kalmadığı araştırılıyor. Yetkililer, aranan şahsa ulaşıldıktan sonra testlerinin yapılacağını belirtti.TÜRKİYE'DEN BAĞIŞBulgaristan Başbakanı Boyko Borisov' bugün düzenlenen olağanüstü toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ettiği koronavirüs koruyucu tıbbı malzemenin önümüzdeki hafta gönderileceğini açıklandı.Türkiye, Bulgaristan'a 20 bin maske, 500 bin ameliyat maskesi, 100 bin koruyucu gözlük, 150 bin ameliyat eldiveni, 30 bin galoş, 30 bin yüksek derecede korumaya sahip solunum maskesi gönderecek.BÜYÜK SALGINA HAZIRLIKLAR YAPILIYORAskeri Tıp Akademisi, koronavirüs salgınına hazırlanıyor. Tümgeneral Mutafçiyski, Askeri Top Akademisi'nin 3'üncü Katının tamamen koronavirüs teşhisi konulmuş hastalar için boşaltıldığını ve ayrıca akademinin psikiyatri bölümünün de tecrit odalarıyla koronavirüs taşıyan hastalara özel hazırlandığını duyurdu.

Akademide şu an test sonuçları beklenilen 40 kişi yatıyor.

Kaynak: DHA