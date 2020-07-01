Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 989'a yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 230 kişi yaşamını yitirdi.
01.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:05
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 230 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 4 bin 989'a çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 230 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 4 bin 989'a yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 676 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA