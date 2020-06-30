Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 831'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 223 kişi yaşamını yitirdi.
30.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:43
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 223 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 4 bin 831'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 223 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 4 bin 831'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 582 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA