Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 691'e yükseldi
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Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 691'e yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 219 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 691'e yükseldi
29.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:41

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 219 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 4 bin 691'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 219 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 4 bin 691'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 508 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Manşet

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