Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 625'e yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 216 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 216 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 4 bin 625'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 216 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 4 bin 625'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 475 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA