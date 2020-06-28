Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 625'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 216 kişi yaşamını yitirdi.
28.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:16
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 216 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 4 bin 625'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 216 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 4 bin 625'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 475 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA