Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 513'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 215 kişi yaşamını yitirdi.
27.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:54
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 215 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 4 bin 513'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 215 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 4 bin 513'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 457 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA