Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 242'ye yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 209 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 209 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 4 bin 242'ye çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 209 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 4 bin 242'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 263 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA