Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 242'ye yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 209 kişi yaşamını yitirdi.
25.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:27
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 209 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 4 bin 242'ye çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 209 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 4 bin 242'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 263 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA