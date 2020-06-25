Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 242'ye yükseldi
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Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 242'ye yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 209 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 242'ye yükseldi
25.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:27

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 209 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 4 bin 242'ye çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 209 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 4 bin 242'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 263 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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