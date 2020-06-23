Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 984'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 207 kişi yaşamını yitirdi.
23.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:54
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 207 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 3 bin 984'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 207 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 3 bin 984'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 171 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA