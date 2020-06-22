Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 905'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 199 kişi yaşamını yitirdi.
22.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:45
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 199 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 3 bin 905'e çıktı.
- Bulgaristan
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 199 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 3 bin 905'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 74 kişinin de iyileştiği açıklandı.
- Bulgaristan
Kaynak: DHA