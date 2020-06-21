Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 872'ye yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 199 kişi yaşamını yitirdi.
21.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:38
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 199 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 3 bin 872'ye çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 199 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 3 bin 872'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 27 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA