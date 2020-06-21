Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 872'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 872'ye yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 199 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 872'ye yükseldi
21.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:38

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 199 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 3 bin 872'ye çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 199 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 3 bin 872'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 27 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi Haber
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı Haber
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Haber
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi Haber
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı Haber
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından bıçaklanan 3 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından bıçaklanan 3 kişi hayatını kaybetti
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına 'manipüle edilmiş medya' etiketi ekledi
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına "manipüle edilmiş medya" etiketi ekledi
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Cem Yılmaz Ebru Gündeş Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Serdar Aziz Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Lgs Okul Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 872'ye yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 10:50:39. #1.14#
title