Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 86'ya yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 168 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 168 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 3 bin 86'ya çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 168 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 3 bin 86'ya yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 1688 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA