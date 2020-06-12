Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 86'ya yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 168 kişi yaşamını yitirdi.
12.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:00
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 168 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 3 bin 86'ya çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 168 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 3 bin 86'ya yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 1688 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA