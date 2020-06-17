Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 453'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 181 kişi yaşamını yitirdi.
17.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:27
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 181 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 3 bin 453'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 181 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 3 bin 453'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 1817 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA