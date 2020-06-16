Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 341'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 341'e yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 176 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 341'e yükseldi
16.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:08

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 176 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 3 bin 341'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 176 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 3 bin 341'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 1784 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Haber
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Haber
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü Haber
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor Haber
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diyerek bağırdı Haber
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor
İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Çin'de 'yemek' için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Sezen Aksu Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Malcolm Thomas Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Deprem Bingöl Karlıova
Şu an buradasınız: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 341'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 10:20:51. #1.14#
title