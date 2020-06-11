Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 993'e yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 167 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 167 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 993'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 167 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 2 bin 993'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 1664 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA