Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 993'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 167 kişi yaşamını yitirdi.
11.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:41
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 167 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 993'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 167 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 2 bin 993'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 1664 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA