Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 889'a yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 167 kişi yaşamını yitirdi.
10.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:53
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 167 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 889'a çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 167 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 2 bin 889'a yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 1623 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA