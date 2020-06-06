Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 668'e yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 160 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 160 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 668'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 160 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 41 kişi daha artarak 2 bin 668'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olan toplamda 1528 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA