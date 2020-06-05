Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 627 yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 159 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 159 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 627'ye çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 159 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 42 kişi daha artarak 2 bin 627'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olan toplamda 1390 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA