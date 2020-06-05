Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 627 yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 159 kişi yaşamını yitirdi.
05.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:32
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 159 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 627'ye çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 159 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 42 kişi daha artarak 2 bin 627'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olan toplamda 1390 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA