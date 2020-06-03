Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 560'a yükseldi
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Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 560'a yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 146 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 560'a yükseldi
03.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:04

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 146 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 560'a çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 146 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 22 kişi daha artarak 2 bin 560'a yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olan toplamda 1206 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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