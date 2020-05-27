Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 460'a yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 133 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 133 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 460'a çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 133 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 17 kişi daha artarak 2 bin 460'a yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 912 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA