Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 408'e yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 126 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 126 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 408'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 126 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 36 kişi daha artarak 2 bin 408'e yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 808 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA