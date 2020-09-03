Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 16 bin 617'ye yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 648 kişi yaşamını yitirdi.
03.09.2020 09:16 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:20
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 648 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 16 bin 617'ye çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 648 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 16 bin 617'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 11 bin 760 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA