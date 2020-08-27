Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15 bin 751'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15 bin 751'e yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 586 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15 bin 751'e yükseldi
27.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:34

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 586 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 15 bin 751'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 586 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 15 bin 751'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 10 bin 750 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Dünya
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta Güncel
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol...
Otobüste kadın yolcuyu taciz edip cep telefonunu çaldı, ifadesinde o klasik yalana başvurdu 3. Sayfa
Otobüste kadın yolcuyu taciz edip cep telefonunu çaldı, ifadesinde o klasik yalana başvurdu
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Ekonomi
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor Ekonomi
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü Güncel
Rengi ilgi çekse de sebebi çok acı! Bilinçsiz sulama Küçük Göl'ü pembeye bürüdü
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek
14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
21 gündür haber alınamayan alzheimer hastası ölü bulundu
21 gündür haber alınamayan alzheimer hastası ölü bulundu
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Demet Özdemir Defne Samyeli
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Su Ateş Adana Ankara
Şu an buradasınız: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15 bin 751'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 09:38:36. #1.14#
title