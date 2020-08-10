Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 13 bin 396'ya yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 447 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 447 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 13 bin 396'ya çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 447 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 13 bin 396'ya yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 7 bin 772 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA