Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 13 bin 343'e yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 445 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 445 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 13 bin 343'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 445 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 13 bin 343'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 7 bin 718 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA