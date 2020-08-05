Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 12 bin 414'e yükseldi
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Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 12 bin 414'e yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 415 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 12 bin 414'e yükseldi
05.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:29

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 415 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 12 bin 414'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 415 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 12 bin 414'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 6 bin 964 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

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