Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 11 bin 955'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 388 kişi yaşamını yitirdi.
03.08.2020 12:40 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:53
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 388 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 11 bin 955'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 388 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 11 bin 955'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 6 bin 420 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA