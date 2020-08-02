Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 11 bin 836'ya yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 11 bin 836'ya yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 385 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 11 bin 836'ya yükseldi
02.08.2020 16:42 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:02

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 385 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 11 bin 836'ya çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 385 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 11 bin 836'ya yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 6 bin 396 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Ekonomi
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı Magazin
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti Yaşam
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu 3. Sayfa
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu Spor
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi Spor
Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı
Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi
Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi
Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi
Rusya, ikinci koronavirüs aşısı için de tarih verdi
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi
Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi
Bayram günü husumetli iki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 6 yaralı
Bayram günü husumetli iki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 6 yaralı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor
Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor
Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor
Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yaşar Güler Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Arduç Aleyna Tilki Kerem Bursin İzzet Yıldızhan
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Bayram Futbolcu Otomobil
Şu an buradasınız: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 11 bin 836'ya yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 17:14:33. #1.14#
title