Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 11 bin 836'ya yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 385 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 385 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 11 bin 836'ya çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 385 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 11 bin 836'ya yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 6 bin 396 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA