Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 11 bin 690'a yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 383 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 383 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 11 bin 690'a çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 383 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 11 bin 960'a yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 6 bin 319 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA