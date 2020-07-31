Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 11 bin 420'ye yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 374 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 374 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 11 bin 420'ye çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 374 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 11 bin 420'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 6 bin 173 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA