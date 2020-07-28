Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 10 bin 621'e yükseldi
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Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 10 bin 621'e yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 347 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 10 bin 621'e yükseldi
28.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:31

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 347 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 10 bin 621'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 347 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 10 bin 621'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 5 bin 585 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

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