Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 10 bin 621'e yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 347 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 347 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 10 bin 621'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 347 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 10 bin 621'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 5 bin 585 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA