Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 10 bin 621'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 347 kişi yaşamını yitirdi.
28.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:31
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 347 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 10 bin 621'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 347 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 10 bin 621'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 5 bin 585 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA