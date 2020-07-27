Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 10 bin 427'ye yükseldi
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Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 10 bin 427'ye yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 340 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 10 bin 427'ye yükseldi
27.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:55

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 340 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 10 bin 427'ye çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 340 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 10 bin 427'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 5 bin 355 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

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