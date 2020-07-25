Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 10 bin 123'e yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 337 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 337 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 10 bin 123'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 337 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 10 bin 123'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 5 bin 252 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA