- Bulgaristan'da korona virüs tedbirleri gevşetiliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› - Bulgaristan'da korona virüs tedbirleri gevşetiliyor - Haberler
Bulgaristan, Güncel

- Bulgaristan'da korona virüs tedbirleri gevşetiliyor

- Bulgaristan'da korona virüs tedbirleri gevşetiliyor Bulgaristan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler esnetildi.

13.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:44
- Bulgaristan'da korona virüs tedbirleri gevşetiliyor

- Bulgaristan'da korona virüs tedbirleri gevşetiliyor

SOFYA - Bulgaristan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler esnetildi.

Bulgaristan'da korona virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında bir ay önce ilan edilen olağanüstü hal devam ederken, bazı tedbirler gevşetilmeye başlandı. esnetilen tedbirler kapsamında kapatılmayan marketler ve eczanelerin yanı sıra son 2 gündür kapalı olan mağazalar da açıldı. Vatandaşlar artık Alışveriş merkezleri dışında diğer tüm mağazalardan ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Sosyal mesafenin korunması yönünde çağrılarını tekrarlayan yetkililer, sokağa çıkarken koruyucu maske takılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Nüfusu 6 milyon 951 bin olan ülkede 676 kişinin korona virüse yakalandığı bildirilirken, ölü sayısının 31'e yükseldiği açıklandı.

- Bulgaristan'da korona virüs tedbirleri gevşetiliyor

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya döneceğim
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya...
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak
Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Ebru Polat İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Cuma İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: - Bulgaristan'da korona virüs tedbirleri gevşetiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 15:45:54. #1.14#
title