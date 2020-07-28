Bulgaristan'da ineklerin telef olduğu iddiası üzerine Meriç Nehri'nden tedbiren numune alındı -...
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Bulgaristan'da ineklerin telef olduğu iddiası üzerine Meriç Nehri'nden tedbiren numune alındı -...

Bulgaristan'da Meriç Nehri'nin suyundan içen ineklerin telef olduğu iddiası üzerine nehrin Türkiye tarafından da tedbiren numune alındı.

28.07.2020 18:26 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:51

Bulgaristan'da Meriç Nehri'nin suyundan içen ineklerin telef olduğu iddiası üzerine nehrin Türkiye tarafından da tedbiren numune alındı.

Alınan bilgiye göre, Dimitrovgrad şehrinden de geçen Meriç Nehri'nden su içen çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu ileri sürüldü.

İddia üzerine Edirne Valiliği koordinasyonunda DSİ, AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce nehrin Türkiye tarafında da tedbiren çalışma yapıldı.

Nehrin kente giriş kısmından ve kentin içinden geçtiği kısımlardan su numunesi alınarak incelemeye gönderildi.

Bulgaristan'da ineklerin telef olduğu iddiası üzerine Meriç Nehri'nden tedbiren numune alındı -...

Kaynak: AA

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