Bulgaristan'da ilkbaharın gelişi "Baba Marta" geleneği ile kutlanıyor
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Bulgaristan'da ilkbaharın gelişi "Baba Marta" geleneği ile kutlanıyor

01.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:41

Bulgaristan'da ilkbaharın gelişini simgeleyen "Baba Marta" (Marta Nine) geleneği dolayısıyla ülke genelinde kutlamalar yapılıyor.

Bulgaristan'da ilkbaharın gelişini simgeleyen "Baba Marta" (Marta Nine) geleneği dolayısıyla ülke genelinde kutlamalar yapılıyor.

Pagan kökenli olduğu tahmin edilen ve geçmişinin 7. yüzyıla dayandığına inanılan geleneğe göre, Bulgarlar, 1 Mart'ta birbirlerine kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanan takı ve süslemeler armağan ediyor.

Gelenek dolayısıyla bu yıl da başkent Sofya ve ülkenin tüm yerleşim yerlerinde sokak satıcılarından "martenitza" takıları alanlar, martın ilk günlerinde bunları, yakınlarının ve arkadaşlarının yakasına, boynuna veya bileğine bağlayarak sağlıklı ve mutlu bir ilkbahar için iyi dileklerde bulunuyor.

Halk arasında yaygın bir inanca göre, kırmızı renkli ipler güneşin gücünü, sağlığı ve yaşama isteğini, beyaz renkli ipler ise temizlik, saflık, masumiyet ve mutluluğu temsil ediyor.

Geleneğe göre martenitza, kuzey yarım kürede ilkbaharın başlangıç günü olan 21 Mart'a veya ilk leylek görülene kadar takılıyor.

Mart ayının sonuna doğru insanlar, takılarını bahar çiçekleri açan meyve ağaçlarına asıyor. Dolayısıyla ülkedeki park ve bahçelerde birçok ağaç martın sonlarına doğru kırmızı beyaz takılarla bezenmiş şekilde görülebiliyor.

Geçmişte Balkanlar, Anadolu, Orta Asya ve Mısır'da yaygın olduğu tahmin edilen gelenek günümüzde ise Bulgaristan'ın yanı sıra Moldova, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Sırbistan ve Arnavutluk'un bazı bölgelerinde sürdürülüyor.

Bulgaristan'da ilkbaharın gelişi 'Baba Marta' geleneği ile kutlanıyor
Bulgaristan'da ilkbaharın gelişi 'Baba Marta' geleneği ile kutlanıyor
Bulgaristan'da ilkbaharın gelişi 'Baba Marta' geleneği ile kutlanıyor
Bulgaristan'da ilkbaharın gelişi 'Baba Marta' geleneği ile kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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