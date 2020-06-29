Bulgaristan'da ilahiyat liseleri hastanelere 2 bin maske bağışladı Bulgaristan'da ilahiyat liselerinde 3D yazıcı ile üretilen 2 bin maske, ülkedeki çeşitli hastanelere bağışlandı.

Bulgaristan'da ilahiyat liselerinde 3D yazıcı ile üretilen 2 bin maske, ülkedeki çeşitli hastanelere bağışlandı. Lise yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mestanlı, Şumnu ve Rusçuk kentlerinde faaliyet gösteren ilahiyat liselerinin, 3D yazıcı ile 2 bin maske ürettiğini söyledi. Maskeler, ülkedeki çeşitli hastanelere gönderildi. Maskelerden 790'ı başkent Sofya'da bulunan en büyük acil yardım hastanesi olan Pirogov'a teslim edildi. Teslim törenine Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü Eğitim Dairesi Başkanı Amir Feleti, Mestanlı İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet Bozov, Şumnu İlahiyat Lisesi Müdürü Şerif Hüsnü ve Rusçuk İlahiyat Lisesi Müdürü Tuncay Şerif katıldı. Kaynak: AA