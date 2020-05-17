Bulgaristan'da ihtiyaç sahibi 5 bin aileye ramazan yardımı
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Bulgaristan'da ihtiyaç sahibi 5 bin aileye ramazan yardımı

Yardım kolilerinin paketlenmesinden detaylar Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün yardım kolileriyle ilgili yetkililerden bilgi alması Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün açıklaması - Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök: "Türk halkı ve Türk toplumu olarak,...

Bulgaristan'da ihtiyaç sahibi 5 bin aileye ramazan yardımı
17.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:39

Yardım kolilerinin paketlenmesinden detaylar

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün yardım kolileriyle ilgili yetkililerden bilgi alması

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün açıklaması - Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök:

"Türk halkı ve Türk toplumu olarak, ayrım gözetmeksizin zor durumda olanlara ramazanda var olan gücümüzle ulaşmaya çalışıyoruz"

SOFYA (AA) – İHVAN RADOYKOV - Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde ve Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğünün koordinasyonluğunda düzenlenen ramazan ayı yardım çalışması kapsamında 5 bin aileye yarından itibaren gıda yardımı dağıtılacak.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, dağıtılacak yardımlarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan'daki yardım kampanyasına Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Kızılay Bulgaristan Delegasyonu, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD), Bulgar-Türk İşadamları Derneği (BULTİŞ), Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneği (TUBUKADD) ve diğer şirket ile kuruluşların destek verdiğini belirtti.

Yardımın Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde ve Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğünün koordinasyonluğunda gerçekleştirildiğini dile getiren Sekizkök, "Türk halkı ve Türk toplumu olarak, ayrım gözetmeksizin zor durumda olanlara ramazanda var olan gücümüzle ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Ülkedeki ramazan yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Sekizkök, "Filibe kentindeki İmaret Cami Encümenliğinin geleneksel olarak sürdürdüğü iftar yemekleri, bu ramazanda iftar dağıtımına dönüştürüldü. Ona katkı sağladık. İş adamlarımız kendi gönüllerinden kapalı olan otellerin mutfaklarını açtılar ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti verdiler. Kriz döneminde Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler gerçekten örnek gösterilecek seviyede ilerledi. Adeta birbirimizle kenetlendik." diye konuştu.

Bulgaristan'da ihtiyaç sahibi 5 bin aileye ramazan yardımı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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