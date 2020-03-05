Bulgaristan'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

05.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:38

Bulgaristan Müslümanları Diyanetinin girişimi ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin katkılarıyla başkent Sofya'daki Banyabaşı Camisi'nde İdlib'de şehit olan Türk askerleri için mevlit okutuldu.

Büyükelçiliğin Sosyal İşler Müşaviri Mehmet Genç, "Büyükelçiliğimiz ve Başmüftülük ile koordineli olarak İdlib'de şehit olan tüm kardeşlerimiz ve tüm şehitlerimize ithafen yapılan Kur'an hatimlerinin bağışlanması ve mevlid-i şerif akşam namazından sonra Banyabaşı Camisi'nde okutuldu." dedi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün yanı sıra Sofya'da yaşayan farklı uyruklu çok sayıda Müslüman'ın katıldığı törenin ardından cemaate helva tatlısı ikram edildi.

Kaynak: AA