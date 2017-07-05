Bulgaristan'da İçişleri Bakanlığı Personelinden Protesto Gösterisi

Bulgaristan'da gelir düzeyi ve sosyal haklarından memnun olmayan İçişleri Bakanlığı çalışanları, 138 yıldır kutladıkları kurumsal bayramı dolayısıyla başkent Sofya'da parlamento binası önünde protesto gösterisi düzenledi.



İçişleri Bakanlığı görevlilerinin grev yapma hakkı olmamasından dolayı protestoya sadece izin günündeki polis, itfaiye, sınır polisi, jandarma, cezaevi gardiyanları gibi bakanlık birimlerinin personeli katıldı.



Ortalama 500 avro civarındaki maaşların düşüklüğünün yarattığı sıkıntıları dile getirmeye çalışan güvenlik sektörü sendika temsilcileri, eylemlerini sürdüreceklerini bildirdiler. Mitingdeki protestocular, öncelikle maaşlarına yüzde 15 oranında zam yapılmasını talep ederek, hükümet ve parlamentonun yıllardır süren sıkıntılarını duymak istemediğini öne sürdüler.



Göstericiler, 15 yıldır kaliteli üniforma ve donatım görmediklerine işaret ederek, görevlerini yerine getirmek için ceplerinden maaşlarını aşan harcamalar yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdiler.



İçişleri Bakanı Valentin Radev, parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, sendika temsilcileri ile defalarca görüştüğünü ancak karşı tarafın sürekli artan taleplerine kısa sürede yanıt veremeyeceğini bildirdi. Radev, "Açıkçası bakan olarak taleplerinizi anlamakta zorluk çekiyorum. Protesto yapmak konusunda özgürsünüz ancak grev hakkınızın olmadığını unutmayın." diye konuştu.



Personelin talep ettiği yüzde 15 maaş zammı ile ilgili ise Radev, "Bu artırımın 2018 yılında mümkün olacağını umut ediyorum." dedi.



Eski itfaiyeci ve koruma görevlisi olan Başbakan Boyko Borisov ise ülkede ilk kez 138 yıl önce kutlanan bayramda, İçişleri Bakanlığı çalışanlarının yanında olduğunu söyledi. "Protesto eden ve etmeyen içişleri personelinin kurumsal bayramını kutluyoruz" diyen Borisov, 4-5 yıldır kıyafet ödeneği ve yakıt harcırahı alamayanların, yakında devletten parasını alabileceğini kaydetti.



Başkent Sofya ve ülkenin dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı protesto gösterisi olaysız sona ererken, bakanlık çalışanları, daha önce kaldırılan "Sivil Savunma Kurumu Bayramı" olarak bilinen 18 Temmuz'da da protesto düzenleyeceklerini ve tüm talepleri yerine getirilene kadar gösterilerini sürdüreceklerini bildirdiler.