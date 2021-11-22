Bulgaristan'da huzurevinde çıkan yangında 9 kişi öldü - Haberler
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Bulgaristan'da huzurevinde çıkan yangında 9 kişi öldü

AA / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel
Bulgaristan'da huzurevinde çıkan yangında 9 kişi öldü

Bulgaristan'ın doğusunda Karadeniz sahilindeki Varna şehrine yakın Royak köyünde bir huzurevinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

Bulgaristan'ın doğusunda Karadeniz sahilindeki Varna şehrine yakın Royak köyünde bir huzurevinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

Royak köyünün bağlı olduğu Dılgopol ilçesinin Belediye Başkanı Georgi Georgiev, basına yaptığı açıklamada, nedeni henüz belirlenemeyen yangının binanın çatısında başladığını söyledi.

Yangında huzurevinde bulunan 9 yaşlının öldüğünü, diğer 49 kişinin durumunun iyi olduğunu belirten Georgiev, yangına müdahale eden 5 itfaiye ekibinin alevlerin alt katlara yayılmasını önlediğini kaydetti.

Varna İtfaiye Müdürü Tihomir Totev de yangının söndürüldüğünü, kurtarılan yaşlıların Asparuhovo köyündeki bir otele nakledildiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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AA / Ihvan Radoykov - Son Dakika Haberleri

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