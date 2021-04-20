Bulgaristan'da hükümeti kurma görevi GERB partisine verildi
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Bulgaristan'da hükümeti kurma görevi GERB partisine verildi

Bulgaristan'da hükümeti kurma görevi GERB partisine verildi
Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkede 4 Nisan'da yapılan parlamento seçiminin ardından, hükümeti kurma görevini, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisine verdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkede 4 Nisan'da yapılan parlamento seçiminin ardından, hükümeti kurma görevini, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisine verdi.

Parlamentodaki 6 siyasi parti lideriyle dün sırayla görüşerek 8 saat süren müzakerelerde liderlerin, ülkenin kurulması beklenen yeni kabinesiyle ilgili görüşlerini değerlendiren Radev, hükümeti kurma görevini, 240 kişilik mecliste en fazla sandalyeye sahip GERB partisine verdi.

İstifa eden Başbakan Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Radev ile yaşadığı şiddetli irade ve otorite çatışması yüzünden müzakerelere katılmamıştı. Borisov'un başbakan adayı olarak gösterdiği eski dışişleri bakanlarından Daniel Mitov ise GERB'in anayasal görevini yerine getirmeye çalışacağını bildirmişti.

Öte yandan son 11 yılda kısa aralıklarla 3 kez başbakanlık yapan Borisov'un siyasetine karşı cephe alan parlamentodaki diğer 5 siyasi partinin tamamı, Mitov'un sunacağı kabineye kesinlikle destek vermeyeceğini bildirmişti.

Anayasaya göre, seçim sonrası hükümet kurma görevi ilk olarak parlamentoda en geniş temsili olan partiye veriliyor.

Anayasal kabine kurma süreci

Bulgaristan anayasasına göre başbakan adayı 7 günlük sürede oluşturduğu kabine listesini güvenoyu almak üzere parlamentoya sunması gerekiyor. Başarısız olması durumunda, cumhurbaşkanı kabine kurma görevini sırasıyla parlamentoda ikinci en büyük partiye, ardından üçüncü bir partiye vermek zorunda.

Bu sürecin başarısız olması durumunda cumhurbaşkanı parlamentoyu feshederek, en geç iki ay sonrasına yapılacak bir erken seçim tarihi belirleyip o güne dek ülkeyi idare edecek geçici teknokratlar hükümetin üyelerini bildirecek.

Parlamentoda 75 kişilik grubu olan GERB partisinin lideri Başbakan Borisov'un hükümeti 16 Nisan'da istifa etmiş ve istifası parlamentoda oy birliğiyle onaylanmıştı. Borisov, aynı gün, kabinesinin oturumunun sonunda izne ayrıldığını duyurmuştu.

GERB basın merkezi dün, Borisov'un "menisküs kopması" tanısıyla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığını bildirmişti.

Yeni kabinede eski bakanlardan 8'i yer alacak

Borisov, Başbakan Adayı Daniel Mitov ve kabinesinde yer almak üzere seçtiği bakan adaylarını ameliyat olduğu hastaneye davet ederek yeni kabinede eski bakanların sadece 8'inin yer alacağını bildirdi.

Daniel Mitov'dan "anlamsız da olsa" parlamentodaki diğer partilerle destek için müzakerede bulunmasını talep eden Borisov, destek bulunmaması durumunda kabine kurma görevini 22 Nisan'da iade etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Bulgar basını ise Borisov'un 1,5 yıldır cumhurbaşkanı ile yüz yüze görüşmediğini, çalışmaları konusunda hesap vermemek için parlamentoda hazır bulunmaktan ve basınla yüzleşmekten çekindiği haberlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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