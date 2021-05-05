Bulgaristan'da hükümet kurma çalışmaları başarısız olunca erken seçim kararı alındı

BSP'nin lideri Korneliya Ninova'nın hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Radev'e iade etmesiSOFYA (AA) – Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız olunca 11 Temmuz'da erken seçime gitme kararı alındı.

BSP'nin lideri Korneliya Ninova'nın hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Radev'e iade etmesi

SOFYA (AA) – Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız olunca 11 Temmuz'da erken seçime gitme kararı alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı