Bulgaristan'da hükümet kurma çalışmaları başarısız olunca erken seçim kararı alındı
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Bulgaristan'da hükümet kurma çalışmaları başarısız olunca erken seçim kararı alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

BSP'nin lideri Korneliya Ninova'nın hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Radev'e iade etmesiSOFYA (AA) – Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız olunca 11 Temmuz'da erken seçime gitme kararı alındı.

BSP'nin lideri Korneliya Ninova'nın hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Radev'e iade etmesi

SOFYA (AA) – Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız olunca 11 Temmuz'da erken seçime gitme kararı alındı.

Bulgaristan'da hükümet kurma çalışmaları başarısız olunca erken seçim kararı alındı
Bulgaristan'da hükümet kurma çalışmaları başarısız olunca erken seçim kararı alındı
Bulgaristan'da hükümet kurma çalışmaları başarısız olunca erken seçim kararı alındı
Bulgaristan'da hükümet kurma çalışmaları başarısız olunca erken seçim kararı alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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