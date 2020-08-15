Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Bulgaristan'da 37 gün önce başlayan siyasi protestolara katılanlar Başbakan Boyko Borisov'u ve hükümetini istifaya çağırdı.

15.08.2020 00:25 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:30

Bulgaristan'da 37 gün önce başlayan siyasi protestolara katılanlar Başbakan Boyko Borisov'u ve hükümetini istifaya çağırdı.

Başkent Sofya başta olmak üzere ülkenin büyük şehirlerinde gece saatlerinde sokaklara dökülen göstericiler "mafya", "istifa" ve "hainler" sloganları attı.

Başbakan Boyko Borisov'un daha önce yaptığı halka seslenişinde yeni bir anayasa kabul edilmesine ilişkin talebi, gösterileri daha da alevlendirdi.

Sofya'da Başbakanlık, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı binaları arasındaki meydanda düzenlenen mitingdeki konuşmacılar, istifası istenen hükümetin manevra yaparak bunu ertelemeye çalıştığını öne sürdü.

Başkent Sofya'da göstericiler miting sonrası kentin ana caddelerinde yürüyüş yaparak, 4 kilit kavşakta trafiği engelleyen çadır kentlerinde nöbet tutanları selamladı.

-Cumhurbaşkanı Radev'den protestolara destek

Başbakan Boyko Borisov'un hükümetine muhalif olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de, akşam saatlerine yaptığı halka seslenişinde iktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin devlet ile bütünleştiğini ve böyle bir iktidarın asla reform yapamayacağını söyledi.

Radev, şöyle konuştu:

"Parlamenter cumhuriyetimizi otokrasiye dönüştüren bir başbakan anayasal değişiklikler teklif edebilir mi? Bunun yanıtı kesinlikle hayırdır. Bulgaristan'ın geleceği ve anayasası ilgili görüşmeler ancak halkın talep ettiği istifalar ve yapılacak dürüst ve adil erken genel seçimlerinden sonra yapılabilir."

Her gece düzenlenen gösterilerde yüzlerce polis ve jandarma personeli güvenlik önlemler alırken protestoların 37. gününde başkent Sofya'daki miting ve yürüyüş sırasında sokaklarda tek bir üniformalı görevlinin bulunmaması dikkat çekti.

Sosyal medya üzerinden organize edilen protestolarda halk Başbakan Borisov ile Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev'in istifa etmelerini ve erken seçimlere gidilmesini talep ediyor.

Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Spor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz Dünya
Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden...
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü 3. Sayfa
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Dünya
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi Spor
Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp 3. Sayfa
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil
Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı
Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo Avusturyalıların oluyor
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Vakaların arttığı Diyarbakır'da tedbirler hiçe sayıldı! Geç saatlere kadar düğün yapıldı, sosyal mesafeye uyulmadı
Vakaların arttığı Diyarbakır'da tedbirler hiçe sayıldı! Geç saatlere kadar düğün yapıldı, sosyal mesafeye uyulmadı
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı
Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak: Götze transferinden vazgeçtik
Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak: Götze transferinden vazgeçtik
Artan vakalar sonrası Mehmet Ceyhan, yeni önerilerini sıraladı: 28 gün sokağa çıkma yasağı olmadı bari bu 6 maddeyi yapalım
Artan vakalar sonrası Mehmet Ceyhan, yeni önerilerini sıraladı: 28 gün sokağa çıkma yasağı olmadı bari bu 6 maddeyi yapalım
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Doğu Akdeniz'i görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Doğu Akdeniz'i görüştü
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısı
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Aylin Nazlıaka Aleksandr Lukaşenko
Magazin Emrah Hande Erçel Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Caner Erkin Nihat Özdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler Genç Kaza
Şu an buradasınız: Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 00:49:12. #1.14#
title