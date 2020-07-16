- Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar hız kesmiyor- 3 bakanın bugün istifasını sunması... - Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar hız kesmiyor 3 bakanın bugün istifasını sunması bekleniyor Bulgaristan'da bir haftadır devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında Başbakan Borisov'un istifasını istediği Maliye Bakanı Vladislav Goranov, İçişleri Bakanı Mladen Marinov ve...

- Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar hız kesmiyor

3 bakanın bugün istifasını sunması bekleniyor

SOFYA - Bulgaristan'da bir haftadır devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında Başbakan Borisov'un istifasını istediği Maliye Bakanı Vladislav Goranov, İçişleri Bakanı Mladen Marinov ve Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov'un bugün istifa etmesi bekleniyor.

İlk olarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in 2 danışmanının tutuklanması ile Başbakan Boyko Borisov hükümetine karşı başlayan protestolar hız kesmeden devam ediyor. Hükümetin istifa etmesi talebi ile dün devam eden protestolar sırasında Başbakan Borisov, Maliye Bakanı Vladislav Goranov, İçişleri Bakanı Mladen Marinov ve Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov'un istifalarını istedi. İktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Boyko Borisov, dün partisinin il başkanları ile yaptığı toplantının ardından 3 bakanın istifasını istediğini açıkladı.

Bakanların bugün istifalarını sunması bekleniyor

GERB'in basın merkezi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bakanların Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi ve yine aynı partiden milletvekili Delian Peevski'ye bağlı kaldıkları yönünde toplumda algının oluştuğu ve söz konusu algının partiye zarar verdiği için istifa etmelerinin istendiği belirtildi. İstifaları istenen bakanların bugün dilekçelerini sunacakları kaydedilirken, bir haftadır devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericiler, istifalara rağmen protestolara ara verilmeyeceğini duyurdu. Ayrı ayrı bakanların değil, hükümetin istifasını istediklerini söyleyen göstericiler, 3 bakanın istifasının gerginliği azaltmak ve protestoları bitirmek amacıyla istendiğine inandıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA