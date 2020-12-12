Bulgaristan'da HÖH Partisi Genel Başkanlığına Mustafa Karadayı seçildi
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Bulgaristan'da HÖH Partisi Genel Başkanlığına Mustafa Karadayı seçildi

12.12.2020 20:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:42
Bulgaristan'da HÖH Partisi Genel Başkanlığına Mustafa Karadayı seçildi

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Genel Başkanlığına yeniden Mustafa Karadayı seçildi.

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Genel Başkanlığına yeniden Mustafa Karadayı seçildi.

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) korona virüs salgını nedeniyle 10. Ulusal Kurultayı'nı çevrimiçi gerçekleştirdi. HÖH'ün ülke genelindeki teşkilat ofislerinde oluşturulan video konferans noktalarından katılan 843 delege, tek aday olan Mustafa Karadayı'yı yeniden genel başkanlığa seçti.

HÖH Kurultayına video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'la Türkiye arasındaki iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirtti. Kurultayın başarılı geçmesini, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlar için hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultay sonucunda delegelerin iradesiyle görev alacak başta genel başkan olmak üzere tüm Bulgaristanlı soydaşlara muvaffakiyetler temenni etti.

HÖH'ün kurultayına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP'nin Türk Dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Kamil Aydın da birer video mesaj gönderdi.

240 üyelik Bulgaristan parlamentosunda HÖH partisinin 25 milletvekili bulunuyor. Nüfusu 6.8 milyon olan Bulgaristan'da yaklaşık 2 milyon Türk ve Müslüman yaşıyor. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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