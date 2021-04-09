Bulgaristan'da Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi yeni kabineye katılmayacak

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi, 4 Nisan'da yapılan parlamento seçiminin ardından kurulacak yeni hükümette yer almayacak.

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi, 4 Nisan'da yapılan parlamento seçiminin ardından kurulacak yeni hükümette yer almayacak.

HÖH lideri Mustafa Karadayı, seçimin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından Sofya'da basın toplantısı düzenledi.

Karadayı, partilerinin bu seçimde 327 bin 964 oy alarak yüzde 10,34 oy oranıyla 240 üyeli parlamentoda 30 sandalyeye sahibi olacağını belirtti.

Ülkede 2017'de yapılan bir önceki seçime göre partisinin 20 bin oy ve 4 milletvekilliği ile oyunu artırdığını vurgulayan Karadayı, Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi'nin (GERB) bu seçimde 300 bin, Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) 450 bin oy kaybettiğini söyledi.

Karadayı, "Biz bir kabineye katılmayacağız sadece yeni partilerin kurabileceği bir kabineye dışarıdan destek verebiliriz." dedi.

Parlamentoda yer alacak 6 siyasi gücün arasındaki kutuplaşma nedeniyle daha şimdiden erken seçimden söz edildiğine işaret eden Karadayı, "HÖH, sahip olduğu kadro ve kapasitesiyle daha şimdiden seçime hazır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov