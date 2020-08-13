Bulgaristan'da göstericiler milletvekillerine yumurta ve domates attı
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Bulgaristan'da göstericiler milletvekillerine yumurta ve domates attı

Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov ve hükümetinin istifası talebiyle düzenlenen protestoların 36. gününde göstericiler, Parlamento dışında bekleyerek oturuma gelen milletvekillerine yumurta ve domates fırlattı.

13.08.2020 19:10 | Son Güncelleme: 13.08.2020 19:35

Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov ve hükümetinin istifası talebiyle düzenlenen protestoların 36. gününde göstericiler, Parlamento dışında bekleyerek oturuma gelen milletvekillerine yumurta ve domates fırlattı.

Parlamentoda ana muhalefet Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) talebiyle düzenlenmesi planlanan olağanüstü oturum, katılım yetersizliği nedeniyle gerçekleşemedi. Oturum için 240 milletvekilinin en az 121'inin katılması gerekirken, salonda sadece 78 milletvekili hazır bulundu.

İktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ve hükümet koalisyonu ortağı olan ırkçı ve aşırı milliyetçi Vatansever Cephesi koalisyonu milletvekilleri oturumu boykot etti.

Bu arada, Parlamento binası çevresinde toplanan yüzlerce kişi, hükümet karşıtı sloganlar attı. Protestocular Parlamentoya gelen milletvekillerini yumurta ve domates yağmuruna tuttu.

Polis ve jandarmanın, Parlamento ile göstericiler arasında güvenlik şeridi oluşturmasıyla gösteri olaysız sona erdi.

Başkent Sofya'nın yanı sıra ülkenin birçok büyük kentlerinde 36 gündür süren protestolarda, göstericiler çadır kentler kurarak trafiği engelliyor ve her akşam yürüyüşler düzenliyor.

Protestocular, "mafya ile iş birliği yaptıkları" gerekçesiyle Borisov hükümeti ve Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev'in istifasını ve erken seçimlere gidilmesini talep ediyor.

Gösterilere Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de destek veriyor.

Bulgaristan'da göstericiler milletvekillerine yumurta ve domates attı

Kaynak: AA

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