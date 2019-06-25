Bulgaristan'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Bulgaristan'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla Afganistan ve İran'dan Avrupa'ya yasa dışı yollarla göçmen taşıyan 17 kişilik şebeke çökertildi.

Başsavcı Yardımcısı İvan Geşev, düzenlediği basın toplantısında, başkent Sofya'nın yanı sıra Yambol ve Burgaz şehirlerinin Roman mahallelerinde onlarca adrese baskın düzenlendiğini açıkladı.

Eş zamanlı operasyonlarda Afganistan ve İran'dan Avrupa'ya yasa dışı yollarla göçmen taşıdığı belirlenen 17 kişilik şebekenin çökertildiğini dile getiren Geşev, şebeke üyelerinin göçmenleri önce Türkiye'ye, ardından Bulgaristan'a transfer ettiklerini belirtti.

Göçmenlerin Bulgaristan'da polis denetiminin daha zayıf olduğu Roman mahallelerinde geçici barındırıldığını ifade eden Geşev, buradan da yasa dışı yoldan Sırbistan üzerinden Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ulaşmalarının sağlandığını kaydetti.

Savcı Geşev, "Bu kadar büyük çaplı bir şebekenin ülkedeki bazı devlet memurlarının yardımı olmadan faaliyet göstermesi olanaksız. Şimdilik Bulgaristan Sınır Polisinde görevli 4 şüpheli hakkında soruşturma yürütülüyor. Belli ki rüşvetin baskısı bazen 'dayanılmaz' olur." diye konuştu.

Kaynak: AA