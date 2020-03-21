Bulgaristan'da geçici karantina hastanesi tatbikatı yapılıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Bulgaristan'da geçici karantina hastanesi tatbikatı yapılıyor - Haber
Koronavirüs, Bulgaristan, Sofya, Dünya

Bulgaristan'da geçici karantina hastanesi tatbikatı yapılıyor

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle OHAL kararının alındığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 142 kişinin de hasta olduğu Bulgaristan'da, virüse karşı sert önlemler alınmaya devam ediyor.

21.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:51
Bulgaristan'da geçici karantina hastanesi tatbikatı yapılıyor

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle OHAL kararının alındığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 142 kişinin de hasta olduğu Bulgaristan'da, virüse karşı sert önlemler alınmaya devam ediyor. Başkent Sofya'nın en büyük spor salonu olan 'Arena Armeets'de karantina altındaki hastalar için geçici karantina hastanesinin kurulmasına dair tatbikat yapıldığı belirtildi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Sofya'nın en büyük spor salonu olan 'Arena Armeets'de karantina altındaki hastalar için geçici karantina hastanesinin kurulmasına dair tatbikat yapıldığını duyurdu. Borisov'un açıklamasına göre, kendi talimatıyla yapılan tatbikatın ilk aşamasında, hastanenin kurulması ve yatakların hazırlanması eğitimi yer aldı. İlk aşaması tamamlanan tatbikatın sonraki aşamaları ise şöyle: İkinci aşamada gerekli tıbbi cihaz ve donanımların hastaneye yerleştirilmesini yönelik eğitim verilecek, üçüncü aşamada hastaların hastaneye taşınması ve tedavisinin yapılmasına yönelik eğitim verilecek. Dördüncü ve son aşamada ise geçici olarak kurulan hastanenin faaliyetlerine son verilmesi yer alacak.

Tatbikatın her aşamasında ise Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler, Sağlık Bakanlığı, Spor ve Gençlik Bakanlığı, Devlet Rezervleri ve Savaş Acil Durum Stokları Ajansı ve Ordu temsilcileri yer alacak.Ayrıca Borisov, Silahlı Kuvvetler Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Emil Eftimov'un, başka şehirlerde de benzer tatbikatların yapılması için hazırlıkların yapıldığını belirttiğini duyurdu. Devlet Rezervi ve Savunma Bakanlığı'nda 15 bin yatak olduğu açıklandı.3 KİŞİ BUGÜN TABURCU EDİLİYOR

Öte yandan, Ulusal Kriz Merkezi Başkanı Tümgeneral Ventsislav Mutafçiyski sabah yaptığı açıklamada, ülkede şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğin; 84'ü erkek, 58'i kadın toplamda 142 kişinin de hasta olduğunu duyurdu. Mutafçiyski, biri Sofya, 2'si ise Plevne'de olmak üzere 3 hastanın da bugün taburcu edileceğini bildirdi. Taburcu edilen kişilerin 30 gün boyunca evde raporlu olacağı ve dışarı çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

FOTOĞRALFI


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haber
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor! Haber
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor!
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek Haber
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haber
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haber
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronanın bir belirtisi daha çıktı! Hissettiğiniz an hastaneye başvurun Haber
Koronanın bir belirtisi daha çıktı! Hissettiğiniz an hastaneye başvurun
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronanın pençesindeki kadının acı seslenişi: Ciğerlerimde cam var gibi
Koronanın pençesindeki kadının acı seslenişi: Ciğerlerimde cam var gibi
ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı
ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Korona en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları
Korona en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
Trump 'Çin virüsü' inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti
Koronanın pençesindeki iki genç hasta yaşadığı 11 günlük kabusu anlattı
Koronanın pençesindeki iki genç hasta yaşadığı 11 günlük kabusu anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Mehmet Ersoy Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ece Erken Acun Ilıcalı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Okan Buruk Tamer Tuna Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Bulgaristan'da geçici karantina hastanesi tatbikatı yapılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 13:38:13. #1.15#
title